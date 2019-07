Esslingen Sie sind lästig. Sie sind unruhig. Sie sind überall. Surrende, summende Quälgeister, die abends in Scharen durch die Lüfte flattern. Eine Leserin hat die fliegenden Nervensägen beobachtet und wollte es nun genauer wissen: „Sie sehen aus wie Maikäfer, sind etwas kleiner und haben hellere Flügel. Sie fliegen in hohem Tempo“, schreibt sie per E-Mail. Die Eßlinger Zeitung hat nachgefragt und herausgefunden: Bei den bislang unbekannten Flugobjekten handelt es sich nach Expertenmeinung um Junikäfer. Eine Ferndiagnose ohne Foto sei zwar schwierig, so die Fachleute, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit müsste die Identifizierung stimmen. Die Junikäfer gleichen in der Farbe einem Latte macchiato, beschreibt sie Günther Schleussner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Wilhelma in Stuttgart. Und, so ergänzt Magnus J. K. Wessel, Leiter der Naturschutzpolitik und -koordination des BUND in Berlin, die Insekten sind harmlos. Sie stechen nicht. Sie beißen nicht. Sie sind durch ihren unkontrollierten Flug nur ein wenig nervig. Und ihr Name klingt edel. Fast schon hochgestochen. „Amphimallon solstitiale“ werden sie wissenschaftlich genannt oder „Gerippte Bachkäfer“. Bekannter sind sie aber unter der Bezeichnung „Junikäfer“.

Dem Maikäfer sind sie nicht nur optisch ähnlich – sie sind auch eng mit ihm verwandt. Denn, so Günther Schleussner, beide gehören zur Familie der „Blatthornkäfer“. Und Juni- wie Maikäfer gehen im Bestand zurück, weiß der wissenschaftliche Mitarbeiter. Grund dafür seien die in der Landwirtschaft flächendeckend eingesetzten Insektizide. Früher seien die Käfer in Massen aufgetreten, nun seien sie nur noch begrenzt auf einem kleinen Raum zu finden.

Ungefährlicher Käfer

Doch trotz aller Ähnlichkeit – Unterscheidungsmerkmale gibt es auch. Die Junikäfer sind nach Angaben von Magnus Wessel nur etwa halb so groß wie die Maikäfer und haben eine etwas andere Farbgebung. Fürchten muss sich niemand vor den Käfern. Selbst wenn sie unterwegs sind, so Günther Schleussner, würde er „jederzeit unbewaffnet in den Garten gehen“. Trotz des Namens ist ihr Auftreten nicht streng auf den Juni begrenzt: Sie können auch in den Wochen zuvor und danach vorkommen. Die Eiablage durch das befruchtete Weibchen erfolgt Ende Juli, wobei sich die Engerlinge im Boden von kleineren Wurzeln und Pflanzenresten ernähren und etwa 50 Millimeter groß werden. Drei Jahre bleiben die Larven im Boden. Die erwachsenen Käfer, so Magnus Wessel, sind nachtaktiv und verstecken sich während des Tages. In der Dämmerung fliegen sie dann teilweise in großen Schwärmen. Zwei Drittel der fliegenden Tiere seien Männchen. Elegante Luftakrobaten sind die Junikäfer nicht. „Sie sind wenig begabt in ihren Flugkünsten“, weiß Nicolas Ruoß, der ökologische Berater des Landkreises Esslingen. Das liege auch daran, dass ihr Flug unter anderem von der Stellung des Mondes gesteuert werde, an der sich die Käfer orientieren. Nicht in jedem Jahr sei das Vorkommen der Insekten gleich groß – 2019 wurde ihre Zahl bedingt durch den sehr heißen Juni begünstigt. Auch der Kreisökologe betont die Harmlosigkeit der Tiere: Sie könnten unter Umständen auf Menschen landen, seien sehr hartnäckig und schwer wieder loszuwerden, würden aber nicht beißen oder stechen.

In den frühen Abendstunden ist nach Angaben des Experten auch eine weitere Käferart unterwegs – die Hirschkäfer, die aber größer seien als die Junikäfer und sich durch einen noch plumperen Flug auszeichnen würden. Auch sie sind normalerweise harmlos: Nur wenn man einem Männchen zu nahe komme, könnte es sein, dass es seine Greifzange ausfahre und sich an einem Finger oder einem anderen Körperteil festhalte. Doch die Hirschkäfer seien leicht von den Junikäfern zu unterscheiden – jenen summenden Insekten im Latte macchiato-Farbton.