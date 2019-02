EsslingenAn die entscheidenden Stunden erinnert sich der Angeklagte angeblich nicht. Der 44-Jährige steht wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Stuttgart. Er soll sein Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße in Esslingen-Zell angezündet und damit das Leben von mindestens 14 weiteren Menschen gefährdet haben. Obwohl sich der Mann am zweiten Prozesstag am Freitag bereit erklärte, auszusagen, erfuhr das Gericht von ihm kaum etwas über jene Nacht im vergangenen Juni – dafür aber umso mehr über seine Vergangenheit.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte aus Ärger darüber, dass