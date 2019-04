EsslingenDer Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung ein umfangreiches Paket auf den Weg geschickt, von dem die Katharinenschule und die Schule Innenstadt profitieren sollen. Für 29 Millionen Euro werden ihre drei denkmalgeschützten und mehr als 100 Jahre alten Schulhäuser an der Klaraanlage und am Schillerpark von August 2020 bis voraussichtlich Januar 2024 saniert, erweitert und auf die aktuellen Bedürfnisse der Schulen abgestimmt. OB Jürgen Zieger geht trotz der ungeklärten PCB-Problematik an Esslinger Schulen, Kitas und anderen städtischen Einrichtungen davon aus, dass der Gemeinderat bei seinem Beschluss bleibt. Jedenfalls liegt