EsslingenEin Wort für Ästhetiker ist es nicht, für die Politik schon eher: Zweckentfremdungsverbot. Oder ebenso gut: Wohnraumnutzungssatzung. Beide Begriffe sind fürwahr keine Leichtgewichte, auch politisch nicht.

Bündnis 90/Die Grüne und die SPD drängen in Esslingen darauf, eine „zweckfremde“ Nutzung von Wohnraum zu verbieten. Dahinter steht die Überlegung, dass die künstliche Verknappung von Wohnraum durch Anbieter von Kurzzeitmieten vor allem in Ballungsgebieten zum Problem geworden ist. Die Umsetzung des Gesetzes soll dieser Entwicklung entgegenwirken und ein ausreichendes Angebot an angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung sicherstellen.