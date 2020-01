EsslingenMan sah ihm an, dass ihm der Abend nahe ging und ihn die Worte berührten. 32 Jahre lang war es sein Job gewesen, das Geschehen in Esslingen als Journalist zu begleiten – und das heißt, jedenfalls nach seiner Überzeugung: zwar immer mittendrin im Getümmel zu sein, aber nie selbst im Mittelpunkt zu stehen. „Das gehört sich für einen Journalisten nicht“, so lautete seine Maxime. Doch nun, zum Abschluss seines beruflichen Wirkens, hatte Dörmann keine Wahl: Bei einer Feierstunde zu seinem Abschied im Alten Rathaus war er die Hauptfigur. „Verkehrte Welt“, sagte er dazu nur.

An die 100 Gäste waren gekommen, darunter Politiker, Gemeinderäte,