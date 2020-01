EsslingenKaum wird das Buch aufgeschlagen, drängen sich die Zwei- bis Sechsjährigen um die Vorleserin. Es wird darum gerungen, wer der Vorleserin – und damit dem Buch mit seinen bunten Bildern – am nächsten sein darf. So oder so ähnlich sehen die meisten Einsätze der Leseriesen in den Esslinger Kindergärten aus. Seit mittlerweile knapp zehn Jahren gehen die Freiwilligen in Kindertageseinrichtungen und lesen Kinder- und Bilderbücher vor.

In Gang gekommen war das Projekt erst nur zaghaft. „Es gab damals schon das Vorleseprojekt, wo in Grundschulen vorgelesen wurde, und da haben sich immer wieder auch Kindergärten gemeldet“, erinnert sich Barbara