EsslingenSie arbeiten mit Wachs, alten Kartonagen, Acryl-, Öl- oder Pastellfarben, Papier oder Tusche. So unterschiedlich die 14 Künstler, die noch bis zum 9. Dezember ihre Werke im Alten Rathaus in Esslingen ausstellen, auch sind – eines haben sie gemeinsam: Die Leidenschaft für Malerei und Kreatives sowie die Lust auf Gespräche mit den Menschen aus aller Welt, die den Weg vom Trubel des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes in das beschauliche alte Gemäuer finden.

„Die Tür steht immer offen“, sagt Hans-Dieter Laudin, der den Markt seit zwei Jahren zusammen mit Bernhard Eberle organisiert. Die Sache mit der offenen Türe ist übrigens aus der Not