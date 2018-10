EsslingenIm Jahr 2012 hatte das Esslinger Krankenhaus seinen 150. Geburtstag und nun schließt sich ein weiteres Jubiläum an: Am 10. November feiert das Klinikum die 150-jährige Zugehörigkeit zur Stadt Esslingen. Garniert wird dieses Jubiläum mit dem aktuellen Focus-Ranking, und da schafft es das Klinikum diesmal auf den elften Platz im Vergleich zu den etwa 250 Krankenhäusern in Baden-Württemberg. Bundesweit hat sich das Esslinger Krankenhaus den 61. Platz gesichert, nachdem es sich dem Vergleich mit rund 2000 Kliniken stellen musste. Also gibt es gleich einen doppelten Grund zu feiern, und das geschieht am 10. November mit einem Tag der offenen