EsslingenTrotz rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen will die Stadt Esslingen in den nächsten Jahren kräftig in ihre Infrastruktur investieren. Der Doppelhaushalt 2020/21 soll ein „Investitionshaushalt“ werden. OB Jürgen Zieger und Finanzbürgermeister Ingo Rust empfehlen dem Gemeinderat, viel Geld für die „Zukunftssicherung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ in die Hand zu nehmen (wir berichteten). „Wir müssen uns um den Erhalt unserer Infrastruktur in der Stadt intensiver kümmern, wenn wir sie dauerhaft erhalten möchten“, betont Rust. „Sanierungsstau ist immer auch verdeckte Verschuldung. Und sie wird jeden Tag größer, wenn wir von der Substanz