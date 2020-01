Esslingen investiert in die Zukunft

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt

Etwas später als gewohnt hat die Esslinger Stadtverwaltung ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/21 vorgelegt: Wegen rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen musste das Zahlenwerk überarbeitet werden. Auch wenn die finanziellen Aussichten weniger rosig sind als zuletzt, will die Verwaltung an der „Zukunftssicherung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ festhalten und kräftig in die Infrastruktur investieren.