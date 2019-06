EsslingenDer Pulverturm an der Burg in Esslingen, die Kelchstützen am künftigen Stuttgarter Bahnhof, das Dach eines Fußballstadions im Istanbul – das alles sind Projekte im Arbeitsfeld des Ingenieurbüros Werner und Balci Beratende Ingenieure. Das Büro mit Sitz in der Altstadt begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Vor allem auf dem Gebiet der Bauphysik hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Der Firmensitz in der Unteren Beutau 31 ist schon etwas Besonderes. Das Ingenieurbüro Werner und Balci residiert in der umgebauten ehemaligen Neuapostolischen Kirche. Ein Saal – der ehemalige Gottesdienstraum mit Aussparungen für Orgel und