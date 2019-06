EsslingenLandauf, landab erleben Innenstädte einen tief greifenden Strukturwandel. Das Internet ist zur starken Konkurrenz für den stationären Einzelhandel geworden, inhabergeführte Geschäfte verschwinden, Ladenflächen stehen leer. Der Attraktivität der Stadtzentren tut das nicht gut. Esslingen macht da keine Ausnahme. Stadtmarketing und City-Initiative tun einiges, um die Vorzüge der Einkaufsstadt Esslingen in den Fokus zu rücken. Doch mit Standort-Marketing allein ist es nicht getan – die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Themen wie Verkehrsberuhigung, die Erreichbarkeit der Geschäfte in Zeiten großer Baustellen oder die Sauberkeit in der Stadt hat die