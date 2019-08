EsslingenEsslingen ist derzeit nicht gerade arm an Baustellen – nun steht die nächste ins Haus: Vom 12. bis 26. August sind in der Hirschlandstraße Belagsarbeiten geplant – Umleitungen und drohende Verkehrsbehinderungen inklusive. Doch die Arbeiten sind nach Angaben der Stadtverwaltung unumgänglich: Die Hirschlandstraße zählt zu den meistbefahrenen Verkehrsachsen in Oberesslingen, die Fahrbahn ist teilweise „in einem sehr desolaten Zustand“.

Die Diagnose des Tiefbaumts ist eindeutig: Vielfach sind Risse und Setzungen zu beobachten, an alten Aufgrabungen entstehen ein erhöhter Lärmpegel und ein sehr ruppiges Fahrgefühl. Nun wird der Belag