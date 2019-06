EsslingenDie Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Markus Raab geht weiter: Ende August verabschiedet sich der Esslinger Bürgermeister für Ordnungswesen, Kultur, Soziales, Schule und Sport in den Ruhestand – bis dahin soll eigentlich längst geklärt sein, wer dann sein Dezernat übernehmen wird. Bislang hat die CDU-Ratsfraktion das Vorschlagsrecht für sich reklamiert, doch seit der Kommunalwahl sind die Karten neu gemischt: Die Grünen sind an der CDU vorbeigezogen und stellen inzwischen die stärkste Fraktion im Rathaus. Nun hat sich der Ältestenrat des Gemeinderats in einer nichtöffentlichen Sitzung endgültig darauf verständigt, dass