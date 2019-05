EsslingenDie Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis gezückt, dann in der Kabine – geschützt vor fremden Blicken – das Kreuzchen bei der Wunschpartei gesetzt und abschließend das Votum in die Urne geworfen. Nein, die Europawahl – geplant für den kommenden Sonntag – wurde nicht überraschend vorverlegt. Die Zehntklässler des Georgii-Gymnasiums in Esslingen üben nur schon mal wählen – bevor es in fünf Jahren auch für sie ernst wird. „Juniorwahl“ heißt das Projekt zur politischen Bildung, an dem bundesweit 2760 Schulen teilnehmen. Mit der Aktion will Kumulus, ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, Jugendliche zum Wählen animieren.

