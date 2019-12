EsslingenWohnungsnot“ lautet die gängige Beschreibung im Esslinger Gemeinderat für den Wohnungsmarkt. Manche sprechen lieber von einer „angespannten Wohnungssituation“. „Der Bedarf ist enorm groß“, erklärte Oberbürgermeister Jürgen Zieger im Gemeinderat. Fakt ist, dass Mietwohnungen in Esslingen für Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen schwer zu finden sind beziehungsweise einen verhältnismäßig großen Teil des Einkommens auffressen. Die Stadt hilft deshalb nach: Der Gemeinderat stimmte gestern der Gründung einer Gesellschaft zu, die den Auftrag bekommt, 70 Mietwohnungen in der Alleenstraße zu bauen. „Bezahlbare Wohnungen“, wie es in einer