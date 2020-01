Esslingen (red)Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, den Kanalneubau in der Mittleren Beutau und die begleitenden Straßenbauarbeiten an die Firma Schwenk aus Unterensingen zu vergeben. Die Firma hatte mit Baukosten von etwa 2,9 Millionen für den Neubau des Kanals und knapp 1,5 Millionen Euro für den Straßenbau das wirtschaftlichste Angebot für die anstehenden Arbeiten abgegeben.

Gleichzeitig hat der Gemeinderat einer Erhöhung des Kostenrahmens für den Kanalneubau von 3,3 auf 4,8 Millionen Euro zugestimmt. Hauptursache der Kostensteigerungen sind anfallenden Nebenkosten, die für die begleitende Verkehrsoptimierung und den