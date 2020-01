EsslingenRund fünf Meter unter der Geiselbachstraße rauscht seit heute wieder all das ungehindert zu Tal, was in Rüdern, Sulzgries Krummenacker und der Neckarhalde über den Abfluss und die Toilettenspülung entsorgt wird. Mit großem Gerät und feiner Hand wurde gestern das letzte Teilstück des neuen Kanals zwischen der Unteren Beutau und der Augustinerstraße eingesetzt. Ab kommenden Montag werden die blauen Abwasserrohre abgebaut. Dafür muss die Straße zwei Wochen lang tagsüber gesperrt werden (siehe Info-Text unten). Ab Ende März wird dann der obere Abschnitt des Kanals saniert. Ab diesem Zeitpunkt ist die Straße 15 Monate lang komplett dicht.

