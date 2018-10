Esslingen Bunt und bewegt ist das Quartier Flandernhöhe nicht nur im übertragenen Sinn, man kann das auch ganz wörtlich nehmen. Beim Flandernfest gestern wuselte es auf dem Weg zwischen der Bolzwiese und dem Quartiersplatz geradezu. Schon zum 19. Mal fand das Stadtteilfest statt. Mittlerweile wird es von verschiedenen Organisationen getragen, die Fäden des achtköpfigen Orga-Teams laufen bei Björn Beyer vom Sozialen Management der Esslinger Wohnungsbau zusammen. Er und seine Kollegen bieten regelmäßig eine Sprechstunde im Quartier an – das sei in einem so jungen, dynamischen Viertel wichtig, zumal die Entwicklung noch nicht abgeschlossen