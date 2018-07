EsslingenZum 45. Mal haben die Esslinger am Wochenende ihr Bürgerfest gefeiert. Das große Stadtfest zeigte wieder die Vielfalt des Lebens, des bürgerschaftlichen Engagements und der Kultur in der Stadt. Zwei Tage lang präsentierten die Bürger, Vereine und Organisationen an Informationsständen, mit Musik, Tanz und Mitmachangeboten das breite kulturelle Spektrum in Esslingen.

Kulturelle Vielfalt: Der Marktplatz und der Rathausplatz bildeten ein großes Schaufenster für das Spektrum der kulturellen Vielfalt in der Stadt. Vereine und Gruppen präsentierten sich auf und vor den Festbühnen mit Musik, Tanz- und Sportvorführungen. Die