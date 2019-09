EsslingenEs kommt nicht so oft vor, dass eine Rede mehr Applaus bekommt, als ihr normalerweise zusteht. Wo sie doch nur eine Rede ist. Ob auf einem Parteitag, beim ersten Spatenstich oder bei der Auszeichnung von Menschen – der Beifall folgt in Umfang und Lautstärke ziemlich festen Regeln. Übertretungen – Jubel oder Buh-Rufe – passieren schon mal bei Theatervorstellungen oder Konzerten. Die Schauspielerin Sabine Bräuning sprach zwar in einem Theater und vor einem Theaterpublikum, aber nicht in einer Rolle, sondern als Festtagsrednerin. Und Festtagsreden bekommen – in der Regel – fast immer einen wohldosierten und selten einen überschwänglichen Applaus.