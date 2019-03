EsslingenJudith Skudelny ist ein großer Europa-Fan. Schließlich sei die Europäische Union eines der größten Friedensprojekte weltweit, so die Bundestagsabgeordnete und Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg. Bei einem Besuch im Mörike-Gymnasium hat die studierte Juristin jüngst versucht, Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit ihrer Begeisterung anzustecken. Gleichwohl sparte sie nicht mit Kritik an der EU – und positionierte sich zu aktuellen Themen wie dem Brexit, der europäischen Urheberrechtsreform und den Gelbwesten-Protesten in Frankreich.

Rund 50 Schülerinnen und Schüler lauschten aufmerksam der 43-jährigen Politikerin, die ihnen im