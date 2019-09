Esslingen (red)Am Freitag, den 27. September, verteilen die Stadt Esslingen am Neckar und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC in der Hindenburgstraße gefüllte Frühstückstüten an Radfahrer. Die Frühstücksüberraschung belohnt Radfahrer, denn wer das Auto stehen lässt, trage damit maßgeblich zur Luftreinhaltung der Stadt bei – und profitiere selbst auf vielfältige Art und Weise.

Die Stadt Esslingen und der ADFC bedanken sich mit einem leckeren Frühstück bei allen, die morgens aufs Rad steigen. Denn Radfahren ist nicht nur gut für die eigene Gesundheit, sondern trägt auch zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärmreduzierung bei – Herausforderungen, vor denen die Stadt Esslingen sowie die meisten anderen Kommunen, Landkreise und das Land aktuell stehen.

Mit jedem einzelnen Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto werden rund 200 Gramm des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 vermieden. Radfahrer leisten also einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem setzen sie keinen Feinstaub frei, so dass sie zur Verbesserung der Luft in der Stadt beitragen.

Verteilt werden die gefüllten Brötchentüten von Sabine Frisch, Mitarbeiterin der Stadt im Sachgebiet Nachhaltigkeit und Klimaschutz und verantwortlich für die Kampagne Radkultur Esslingen, und Mitgliedern des ADFC Esslingen, am Freitag zwischen 7 und 8 Uhr in der Hindenburgstraße zwischen Hainbachstraße und Schorndorfer Straße. Die Hindenburgstraße, die als Fahrradstraße eine direkt Verbindung von Oberesslingen in die Innenstadt herstellt, wird täglich von circa 1200 Fahrradfahrern genutzt.