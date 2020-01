EsslingenEsslingen erwartet in den kommenden Jahren eine deutliche Zunahme an einzuschulenden Kindern. Das hat Auswirkungen auf die Schulpolitik. Auch weil viele Gebäude nicht mehr viel hergeben, investiert die Stadt 60 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Kommunalpolitiker diskutieren das Thema heute Abend im Bildungsausschuss.