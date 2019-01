Esslingen: Erster Bus fährt auf den Egert

Verbindung zur Mustersiedlung im Zwei-Stunden-Takt zunächst nur provisorisch

Am Sonntag wird der erste Bus vom Bahnhof in Esslingen-Zell aus zum Wohngebiet Egert fahren. Damit ist die Mustersiedlung an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen.