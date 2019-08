Oberesslingen/ZellPanisch habe die Meldung eines Bürgers geklungen, der heute gegen 14.20 Uhr die Landespolizei über einen Erdrutsch im Esslinger Stadtgebiet informierte. Der Hang am Tulpenweg zwischen Oberesslingen und Zell sei durch den Starkregen auf die am Fuß des Hangs verlaufenden Bahngleise gerutscht, beschrieb der Anrufer die Situation. Aufgrund der aus der Ferne nicht einzuschätzenden Gefahr für die Fahrgäste wurde sofort gehandelt. „Wir haben vorsichtshalber die Straßenbahn- und auch die Ferngleise zwischen Oberesslingen und Plochingen gesperrt – in beide Richtungen“, berichtet Sebastian Maus, Pressesprecher der Bundespolizei Stuttgart.