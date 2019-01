EsslingenAufgewachsen ist sie in der Nähe von Stralsund, doch ihr Zuhause hat sie in Esslingen gefunden. 1996 kam Katja Pfister hierher, und sie verliebte sich auf Anhieb „in die Weinberge und die Menschen“. Die einstige Reichsstadt ist ihr ans Herz gewachsen, weil sie „einzigartigen Charme, eine mannigfache Geschichte und junge Moderne“ in sich vereint. Katja Pfister liebt es, Esslingen mit der Kamera zu durchstreifen und die schönsten Facetten der Stadt in stimmungsvollen Bildern festzuhalten. „So habe ich die Stadt immer besser kennengelernt und kann mich jetzt wirklich als Esslingerin bezeichnen“, sagt sie. Und im Laufe der Jahre hat sie einen