EsslingenEigentlich gibt es wichtigere Themen. Dass man Straßennamen aber nicht so einfach ändern kann, haben CDU, Grüne und SPD erfahren müssen, als sie in einem gemeinsamen Antrag im Herbst die Vogelsangbrücke zur Vienne-Brücke, den Bahnhofs- zum Europaplatz und die Südtangente zur Bertha-Benz-Straße machen wollten. Nach dem kollektiven Aufschrei aus der Bevölkerung liegt das Paket derzeit auf Eis – bis auf die Südtangente, die bislang nur als Arbeitstitel fungiert und jetzt dringend einen Namen braucht. Denn in den nächsten Wochen ziehen dort die ersten Mieter in die neuen Wohnblocks ein. Und die brauchen auch eine Postadresse. Doch wenn der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten nicht noch zur Besinnung kommt, beschert er den Neuankömmlingen in der Neuen Weststadt Esslingens sperrigste Anschrift: „Maschinenfabrik-Esslingen-Straße“.

Diese Empfehlung der Verwaltung beruht auf einem nahezu einmütigen Votum des Verwaltungsausschusses, heißt es im Rathaus. Für dessen nichtöffentliche Sitzung hatte die Verwaltung nicht nur die Namen zusammengetragen, die aus den Reihen des Gemeinderats kamen. Wie etwa Bertha Benz, die die Grünen ursprünglich gerne mit einem Straßenzug bedenken wollten. Oder Odette Schönhaar, Kommunistin und Ehefrau des von den Nazis ermordeten KPD-Funktionärs Eugen Schönhaar und Mutter des Widerstandskämpfers Karl (Carlo) Schönhaar, die die Linke favorisierte. Auf der Liste standen auch Vorschläge der Verwaltung – wie eben die besagte Maschinenfabrik.

Bertha Benz fiel schnell in Ungnade, weil sie einer späteren Phase ihres Lebens den Nationalsozialisten nahegestanden sein soll. Was auch die Grünen sofort auf Abstand gehen ließ. Zudem vermisste Stadtarchivar Joachim Halbekann bei der Autopionierin den lokalen Bezug. Und so schwenkte sich das Gremium auf die Maschinenfabrik Esslingen (ME) ein – offenbar unter starker Fürsprache des OB. Dass die ME der Motor der Esslinger Hochleistungsindustrie war und die Südtangente direkt an ihrem ehemaligen Werksgelände liegt, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie auch in die Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit eingebunden war. Was also unterscheidet die ME von Bertha Benz? Eine Menge, findet jedenfalls Stadtarchivar Halbe­kann: Sonst hätte man auch keine Straßen nach Daimler, Bosch, Eberspächer oder Index benennen dürfen. Auch sei die Haltung einer Person oder deren Verstrickung in Unrecht etwas völlig anderes als eine Firma mit einer ganz anderen historischen Lebensspanne. Zudem sei ein so langlebiges Unternehmen im Gegensatz zu einer Person auch nicht per se für sich verantwortlich, sondern sei die Summe aller Menschen, die in ihm gewirkt hätten.

Deshalb und weil unter den Namen auch „kein kurzer und prägnanter“ dabei war, findet die „Maschinenfabrik-Esslingen-Straße“ durchaus Gnade in den Augen von Annette Silberhorn-Hemminger: „Wir Freien Wähler werden am Montag größtenteils dafür stimmen“, zumal man damit Bezug auf das industrielle Erbe der Stadt nehme.

Dagegen outet sich Carmen Tittel (Grüne) ungeniert als diejenige, die im Verwaltungsausschuss laut ihren Unmut kundgetan hat. Nicht nur, weil die ME zwar weiblich, aber keine Frau ist. Tittel: „Ich sehe keinen Grund, diesen sperrigen Namen zu verwenden. Mir tut es wirklich leid um die Menschen, die dort wohnen.“ Ihre Favoritin aus der Liste ist die „Eugenie-von-Soden-Straße“. Die 1858 in Esslingen gebürtige Exponentin der bürgerlichen Frauenbewegung war Vorsitzende des Württembergischen Vereins für Frauenstimmrecht und Mitinitiatorin des Vereins für weibliche Angestellte in Handel und Gewerbe. Tittel: „Aber ich stehe mit meinem Wunsch ziemlich allein da.“

Vielleicht doch nicht. Die drei SPD-Mitglieder gingen zwar mit höchster Sympathie für die ME aus der Sitzung. „Aber sexy ist der Namen nun wirklich nicht“, räumt ihr Fraktionschef Andreas Koch ein. Deshalb will er das ME-Votum übers Wochenende noch auf den Prüfstand der Gesamtfraktion bringen. „Eugenie von Soden ist nach wie vor eine ernsthafte Alternative.“ Immerhin komme der Vorschlag aus seiner Partei.

Sein CDU-Kollege Edward-Errol Jaffke reklamiert die Dame allerdings auch für sich. Zumindest als Favoritin, wenn nicht sogar als mehr. Die CDU werde am Montag allerdings mehrheitlich für den Verwaltungsvorschlag stimmen. Aber man werde sehen, wohin die Mehrheiten gingen. Jaffke: „Hauptsache, die Straße bekommt einen Namen.“

„Mir ist ,Maschinenfabrik-Esslingen-Straße’ lieber als ,Südtangente’, meint auch Martin Auerbach von der Linken, die mit Odette Schönhaar nicht landen konnte. Immerhin habe die ME vor 100 Jahren viele Arbeiter auf die Straße gebracht, die die Räterepublik wollten und deshalb erschossen wurden. Aber würde er selbst gerne in einem Haus mit der Adresse „Maschinenfabrik-Esslingen-Straße“ leben? Auerbach: „Lieber als in der Hindenburgstraße.“