EsslingenNur nicht zu scharf hinschauen. Ein falscher Blick – und das Gefieder des hölzernen Adlers, der seit ein paar Tagen flügellos in seiner Nische im Alten Rathaus kauert, würde sich in feinstes Sägemehl auflösen. Den Eindruck hat man jedenfalls, wenn man in der Möglinger Werkstatt der Firma Eisenhart Turmuhrenbau steht und die beiden etwa 80 Zentimeter Meter hohen Schwingen genauer fixiert. Der Adler ist Teil der astronomischen Uhr aus dem 16. Jahrhundert, die den Nordgiebel des Alten Rathauses in Esslingen ziert. Und das hölzerne Gefieder, das ein Motorhubwerk über ein Gestänge eigentlich stündlich zum Flügelschlagen bringen soll, ist schon arg