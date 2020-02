EsslingenEsslingens Städtischer Verkehrsbetrieb stellt die Weichen in Richtung Zukunft. Mit millionenschweren Investitionen treibt der SVE die Elektrifizierung des örtlichen Omnibusverkehrs voran, Angebote wie ein günstiges Stadtticket sollen Autofahrern den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel schmackhaft machen. Zu diesem Gesamtpaket gehört auch ein verbesserter Service. Ein neues System zur dynamischen Fahrgastinformation, das in vielen größeren Städten längst seinen festen Platz im Stadtbild hat, soll künftig an wichtigen Haltestellen in Echtzeit die genauen Abfahrtszeiten der Busse vermelden. Und ein automatisiertes Fahrgastzählsystem soll