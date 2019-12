EsslingenDie Fahrtrichtung für die kommenden Wochen ist klar. „Informieren und formieren“, packt Silke Weber ihre Handlungsstrategie in eine griffige Formel. „Informieren“: Mitbürger, Anwohner und Anlieger werden über die Folgen der Vollsperrung der Geiselbachstraße ab März, die Schaffung einer Busspur in der Mühlbergerstraße und den Wegfall von öffentlichen Parkplätzen in der Wielandstraße und Umgebung aufgeklärt. „Formieren“: Die Gründung einer Bürgerinitiative soll den Protest der Erbosten über die Verkehrspolitik der Stadt publik machen.

Silke Weber und Ursula Mayer sind stinksauer. Die beiden temperamentvollen Schwestern wollen die Vorhaben