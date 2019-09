Esslingen „Britisches Pfund verliert an Wert“ – „Niederlage bei Brexit-Abstimmung“ – „Briten beginnen mit EU-Austritt“ – „Was Johnson vorhat“. Die Schlagzeilen überschlagen sich, die Sachlage ändert sich ständig, nichts ist sicher. Der Brexit – das unbekannte Wesen. Doch zwei Frauen bleiben ganz cool und behalten mitten in der hitzigen Debatte um den Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union einen kühlen Kopf. Sabine Strüver beantwortet an der Brexit-Hotline der auch für den Landkreis Esslingen zuständigen IHK Region Stuttgart Fragen rund um Großbritanniens europäische Abkehr, und Anja Birkhold, für Außenwirtschaft zuständig, hilft bei