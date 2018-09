EsslingenDie Anzahl der geflüchteten Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Heimat im Kreis Esslingen gestrandet sind, geht bekanntlich zurück. Im Oktober will das Landratsamt seine neuesten Prognosen veröffentlichen, hat Marius Osswald, kommissarischer Leiter des Esslinger Sozialamts, jetzt im Sozialausschuss des Gemeinderats berichtet. Dann wird voraussichtlich auch die Anzahl der Menschen, die der Kreis den Kommunen zur Anschlussunterbringung zuweist, noch weiter heruntergehen als bislang prognostiziert, meinte er. Allerdings ist der Familiennachzug noch ein offenes Handlungsfeld. Die Stadt braucht in jedem Fall auch in den nächsten Jahren