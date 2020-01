EsslingenFaszination für den Körperkult hat einen jungen Mann dazu motiviert, in großer Menge Anabolika zu kaufen – das ist strafbar. Deshalb wurde am Donnerstagmorgen am Amtsgericht Esslingen in diesem Fall prozessiert. Dem 24-jährigen Angeklagten aus Esslingen, der eine kaufmännische Ausbildung im Bereich E-Commerce absolviert, wird vorgeworfen, im Jahr 2017 insgesamt fünfmal größere Mengen an Dopingmitteln bestellt zu haben. Darunter sind laut Anklageschrift Ampullen des Wirkstoffs Testosteron verschiedener Art.

Das Gericht entschied am Ende, den jungen Mann mit einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 2000 Euro,