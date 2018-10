EsslingenSeit sich das letzte Lebensmittelgeschäft aus der Ortsmitte von Hegensberg verabschiedet hat, ist es um die Nahversorgung in den Stadtteilen Hegensberg und Liebersbronn schlecht bestellt. Wer kurzfristig Öl, Eier oder Drogerie-Artikel braucht, ist auf das Auto oder den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Für jedes Backpulvertütchen in die Stadt zu fahren, stellt besonders ältere Menschen vor Probleme. Da sich an dieser Situation wohl auch langfristig nichts ändern wird, sorgen die Bürger jetzt selbst für Abhilfe. Am Samstag wurde der neue Bergladen im Stöckenbergweg 5 in den Räumen der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) eröffnet und steht