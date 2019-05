EsslingenDas Maiprogramm des Esslinger Jazzkellers wartet mit zwei besonderen Highlights auf. Während Lynne Arriale, die „Frau mit den goldenen Fingern“ Ende des Monats beim „Piano Summit“ zu hören sein wird, gastierte kürzlich Benny Green mit seinem Trio im historischen Kellergewölbe in der Webergasse. Es war ein mitreißender Abend, bei dem der aus New York stammende Hardbop-Pianist alle Facetten brillanter Jazzpiano-Kunst zum Leuchten brachte. Angesichts der Perfektion seines Spiels versteht man, dass einst ein Kritiker meinte, Green habe „sämtliche Stilrichtungen des Jazz‘ in seinen Fingerkuppen“. Der Pianist ist jedoch kein verwegener Tastendonnerer,