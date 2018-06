EsslingenNach monatelangen teils leidenschaftlichen Diskussionen hat sich der Esslinger Gemeinderat am Montagabend für einen Neubau der Stadtbücherei zwischen Küferstraße und Kupfergasse entschieden. Rund 25 Millionen Euro soll die neue Bibliothek kosten. Bis zuletzt hatten viele gehofft, dass der aktuelle Standort im Bebenhäuser Pfleghof um ein Nachbarhaus erweitert und modernisiert wird. In diversen Anhörungen wurde immer wieder der Wunsch laut, den bei vielen Bürgern beliebten Pfleghof als Bibliothek zu behalten. Am Ende entschied sich der Gemeinderat mit 23 zu 18 Stimmen für den Neubau.

Unstrittig war, dass es höchste Zeit ist, die Esslinger