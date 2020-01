EsslingenNoch kein Nachfolger für Raab in Sicht – so titelte die Eßlinger Zeitung am 23. Juli vergangenen Jahres ihre Top-Story. Die Wahlen im Mai hatten die Arithmetik im Gemeinderat durcheinander gebracht. Das Vorschlagsrecht für den Nachfolger des in den Ruhestand wechselnden Markus Raab switchte von der CDU zu den Grünen, auch wenn die CDU schon eine Kandidatin gefunden hatte. Es dauerte noch einmal dreieinhalb Monate, dann war der richtige Mensch gefunden und gewählt. Am Mittwoch tritt Yalcin Bayraktar sein Amt an. Es ist ein großes Dezernat. Er wird die Verantwortung tragen für die Ordnung in der Stadt, das Soziale, die Kultur und das Schulwesen.