Esslingen Wer in der historischen Altstadt in den Untergrund vordringt, stößt nicht selten auf Zeugen der Vergangenheit. Das weiß man auch bei der Esslinger Stadtverwaltung. Um bei der anstehenden Sanierung der Geiselbachstraße keine Überraschungen zu erleben „und Planungssicherheit zu haben“, ist die Verwaltung schon jetzt auf das Landesamt für Denkmalpflege zugegangen, erzählt Rathaussprecher Roland Karpentier. Im Vorgriff auf die Bauarbeiten, die im nächsten Sommer beginnen sollen, haben sich die Archäologen an der Einmündung der Mittleren Beutau in die Geiselbachstraße auf einem rund 60 Quadratmeter großen Areal in die Tiefe gegraben. Die Buddelei