Esslingen Die Hobbyimkerei und eine Wohnung mitten in der Innenstadt passen in der Regel nicht allzu gut zusammen. Es sei denn, man treibt ein Stückle auf, auf dem man Bienenstöcke aufstellen kann. Das ist Greta Brumme und Max Wesle dank der Agendagruppe Streuobstwiesen gelungen. Auf einem der 15 Grundstücke, die die Ehrenamtlichen inzwischen in Esslingen pflegen, sind seit vergangenen August zwei Bienenvölker zuhause – sehr zur Freude der Agendagruppe. Denn das Paar kümmert sich nicht nur um seine Bienen. Gemeinsam mit den anderen Aktiven pflegen sie die ökologisch wertvollen Wiesen und tragen somit zum Erhalt der gewachsenen Kulturlandschaft