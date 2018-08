EsslingenBereits zu Beginn des Jahres 1915 wird deutlich, dass an ein schnelles Ende des Kriegs, wie zunächst propagiert, nicht zu denken ist. Die deutsche Offensive gegen Frankreich ist zum Stillstand gekommen, im folgenden Stellungskrieg sterben täglich tausende von Soldaten. Bei Offensiven gegen Russland in Ostpreußen, im Baltikum, in Polen und der Ukraine verzeichnen österreichische und deutsche Truppen zunächst einige Erfolge, ebenso auf dem Balkan. Bulgarien verbündet sich mit Österreich-Ungarn und erklärt Serbien, das von Russland unterstützt wird, den Krieg.

Zu Anfang des Jahres fliegen deutsche Luftschiffe Bombenangriffe auf die englische