Durch diese hohle Gasse müssen sie kommen: Die Schlachthausstraße ist nur in Richtung Weinberge befahrbar. Foto: Bulgrin

EsslingenBerliner Straße, Augustinerstraße, bald Vogelsangbrücke und der zweite Bauabschnitt auf der Zollbergstraße: Das sind die angeschlagenen Hauptverkehrsachsen, auf die sich das Autofahrerauge derzeit zwangsläufig fokussiert. Doch aus den Augenwinkeln heraus gibt es durchaus noch die eine oder andere bescheidenere Baumaßnahme drum herum, die auch ganz schön ihre Tücken hat.

Zum Beispiel die Schachtsanierung der Stadtentwässerung Esslingen, die in der Landenbergerstraße die Besucher der Aussegnungshalle auf dem Ebershaldenfriedhof in Verwirrung stürzt. Denn die reguläre Zufahrt zu den Parkplätzen ist derzeit von unten nicht möglich, die Landenbergerstraße ist bis zur Baustelle Sackgasse. Versierte Friedhofsbesucher haben vielleicht schon festgestellt, dass die Parkplätze während der Bauarbeiten von oben über die östliche Landenbergerstraße angefahren werden können, die ansonsten mit Pollern vom unteren Teil abgeriegelt ist. Mitte kommender Woche soll dort wieder der Normalzustand eintreten.

Was allerdings deutlich mehr Autofahrer bemerkt haben dürften, ist die provisorische Ampel im westlichen Bereich der Ulmer Straße. Dort läuft der Verkehr derzeit nur auf der Fahrbahn entlang der Bahnlinie, denn daneben saniert die Stadtentwässerung in Kooperation mit den Stadtwerken Kanal-, Gas- und Wasserleitungen. Baubeginn war vor rund drei Wochen. Noch bis zum Beginn der Osterferien müssen die Verkehrsteilnehmer mit der Engstelle klarkommen, so der stellvertretende Tiefbauamtsleiter Thomas Feiert.

Die Bauarbeiten in der Schlachthausstraße im Esslinger Westen sind mit den derzeitigen Arbeiten auf dem Innenstadtring verstärkt ins Blickfeld gerückt. Tatsache ist: Die wichtige Querverbindung von der Südtangente in Richtung Mettingen und umgekehrt ist wegen der Verlegung einer Gasleitung, für die die Stadtwerke verantwortlich zeichnen, derzeit nur als Einbahnstraße in nördlicher Fahrtrichtung geöffnet. Baubeginn war Mitte Februar. Bleibt es frostfrei, können die Schlachthof-Anrainer wie das Lokal oder die Weinhandlung Mitte März wieder unbehindert Gäste und Kundschaft willkommen heißen.

Zur Dauer der baustellenbedingten Verengung in der östlichen Mettinger Straße, in der schon seit längerem zwei Parkplätze provisorisch zur Fahrspur stadteinwärts umgewandelt wurden und man immer nur beten kann, dass das dem Gegenverkehr auch klar ist, kann Feiert nichts sagen. „Hier handelt es sich nicht um eine städtische Baumaßnahme.“

In der Hindenburgstraße sind die Stadtwerke seit dem vergangenen Jahr dabei, in drei Bauabschnitten zwischen der Reutlinger und der Blumenstraße eine Gas- und Wasserleitung zu sanieren. Derzeit ist Esslingens erste und längste Fahrradstraße noch zwischen der Kreuzung Olga­straße und Blumenstraße nicht durchgängig befahrbar. Und die Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen sich darauf einstellen, dass es auch noch eine Weile dauert, bis dort wieder normale Verhältnisse einkehren. Denn wenn die Leitungsarbeiten fertig sind, wird die Stadt noch einen neuen Belag aufbringen. Wenn es wettermäßig optimal läuft, geht Feiert von einem Finale Ende April aus.

Aber nicht nur die Autofahrer haben ihr Päckchen zu tragen. Auch die Fußgänger kommen nicht umhin, sich zwischen Absperrgittern durchzulavieren. Auf dem Rossmarkt sind derzeit zwei Parkplätze abgesperrt für einen kleinen Bagger, ein Toilettenhäuschen und diverses Pflastermaterial. Das Einsatzgebiet dürfte einen guten Steinwurf entfernt liegen. Im Unteren Metzgerbach gab es im Herbst 2017 einen Wasserrohrbruch, der nur provisorisch repariert wurde. Deshalb haben die Stadtwerke vor etwa zwei Wochen begonnen, die Wasserleitung richtig zu sanieren. Das dürfte Feiert zufolge bis April dauern.