Esslingen Esslinger Bürgerinnen und Bürger haben am heutigen Sonntag über die Zukunft ihrer Stadtbücherei abgestimmt Sollte sie am bisherigen Standort im Bebenhäuser Pfleghof zwischen Heu- und Webergasse bleiben, oder sollte die Bibliothek, wie von einer knappen Mehrheit des Gemeinderats beschlossen, in einen Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse umziehen?

Es blieb spannend bis zum Schluss: Gegen 19.20 Uhr gab es nach der Auszählung aller Stimmbezirke ein vorläufiges Ergebnis von 21,90 Prozent der Stimmberechtigten, die sich für den Erhalt des Pfleghofes ausgesprochen haben. Damit ist das erforderliche Quorum von 20 Prozent übertroffen worden. 4.236 Bürger, also 6,05 Prozent der Stimmberechtigten, haben sich für einen Neubau in der Küferstraße ausgesprochen. Insgesamt etwas weniger als 20.000 Bürger haben von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.



