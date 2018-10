Entenmanns Vor gut einem Jahr stürzten sich Kathrin Entenmann und Tochter Miriam in das Abenteuer Gastronomie: Die beiden eröffneten das Entenmanns. „Dafür, dass wir blutige Anfänger waren, läuft es ganz gut“, zieht die Besitzerin ein erstes Fazit. Die Lage am Rathausplatz sei allerdings doch nicht ganz so toll, wie ursprünglich angenommen. „Erst vorhin waren wieder zwei Personen da, die gefragt haben, wie lange wir schon da sind“, erzählt Entenmann eine Begebenheit, wie sie sich beinahe täglich ereignen würde. Grundsätzlich fehle ein bisschen die Laufkundschaft, was sicherlich auch auf die geschlossene Reichsstadt zurückzuführen ist. „Ich finde es gut, dass die Besitzer jetzt einen neuen Pächter gefunden haben – davon können wir eigentlich nur profitieren“, sagt Entenmann. Umso trauriger sei sie über den Verlust des Cafés am Rathaus. „Bei Cafés kann man ja eigentlich sagen: Je mehr es davon an einem Ort gibt, desto besser für alle, weil erst dadurch kommen die Leute ja auch gerne auf den Platz.“

Entenmanns Vor gut einem Jahr stürzten sich Kathrin Entenmann und Tochter Miriam in das Abenteuer Gastronomie: Die beiden eröffneten das Entenmanns. „Dafür, dass wir blutige Anfänger waren, läuft es ganz gut“, zieht die Besitzerin ein erstes Fazit. Die Lage am Rathausplatz sei allerdings doch nicht ganz so toll, wie ursprünglich angenommen. „Erst vorhin waren wieder zwei Personen da, die gefragt haben, wie lange wir schon da sind“, erzählt Entenmann eine Begebenheit, wie sie sich beinahe täglich ereignen würde. Grundsätzlich fehle ein bisschen die Laufkundschaft, was sicherlich auch auf die geschlossene Reichsstadt zurückzuführen ist. „Ich finde es gut, dass die Besitzer jetzt einen neuen Pächter gefunden haben – davon können wir eigentlich nur profitieren“, sagt Entenmann. Umso trauriger sei sie über den Verlust des Cafés am Rathaus. „Bei Cafés kann man ja eigentlich sagen: Je mehr es davon an einem Ort gibt, desto besser für alle, weil erst dadurch kommen die Leute ja auch gerne auf den Platz.“ Foto: Bulgrin