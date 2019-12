EsslingenAnfang Juni vergangenen Jahres gegen halb sechs Uhr in der Frühe war ein Auto mit etwa Tempo 50 gegen einen Baum in der scharfen Linkskurve im Übergang von der Alleenstraße in die Körschstraße in Esslingen/Zell geprallt. Die beiden Beifahrer, 23 und 20 Jahre alt, waren lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt muss sich der 24-jährige Fahrer wegen versuchten Mordes durch Unterlassen in zwei Fällen vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.

Schweres Geschütz, was die Staatsanwaltschaft da auffährt. Sie geht davon aus, dass der vermutlich alkoholisierte Angeklagte nach dem Unfall sofort zu Fuß geflüchtet war und sich weder um die