EsslingenWie viele der 23 Bewohner des Berberdorfes werden wohl zur Weihnachtsfeier im Gemeinschaftsraum kommen? Das weiß Anja Wessels-Czerwinski auch wenige Minuten vor Beginn des Festes in der Aufnahmeeinrichtung für Menschen in Wohnungsnot nicht. „Das ist sehr familiär, das ist was Privates“, sagt die Sozialarbeiterin. Doch einige der Berber könnten die Nähe nicht ertragen. „Manche werden nicht kommen. Manche müssen in Ruhe gelassen werden.“ Ihnen entgehen dann Maultaschen, Kartoffelsalat und Zwiebelschmelze. „Manche wollen mit Weihnachten nichts zu tun haben. Andere ziehen sich zurück und werden melancholisch“, weiß Wessels-Czerwinski.

Die