Esslingen (red) - Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie "richtig" am Arbeitsplatz sitzen? Genau darum ging es bei einem von der AOK organisierten Ergonomieworkshop für Mitarbeiter des Landratsamts in Esslingen. ES-TV war mit dabei und hat sich Tipps für eine bessere und gesündere Haltung am Arbeitsplatz geben lassen.