Von Udo Klinner





Nach den Open Air-Auftritten auf dem Hafenmarkt sind die Künstler am Wochenende in das Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne gewechselt. Der Schlagzeuger Jochen Rückert, seit 1995 in New York zu Hause, eröffnete in einem Quartett mit Lage Lund (Gitarre), Orlando de Fleming (Kontrabass) und dem amerikanischen Tenorsaxofonisten Mark Turner das Programm. Letzterer hatte mit der Schlagzeuggröße Billy Hart vor acht Jahren im Esslinger Jazzkeller gastiert. Die Besucher konnten demnach ein Konzert auf dem Niveau eines anspruchsvollen Festivals erwarten.

Dem wurde das pianolose Quartett allerdings nicht gerecht. Maximilian Merkel als bekannt höchst ambitionierter Veranstalter hatte sich von dieser Verpflichtung sicherlich auch mehr versprochen. Für aufmerksame Ohren unüberhörbar war unter anderem Duke Ellingtons „It don‘t mean a thing, if it ain’t got the swing” in einem Beitrag versteckt. Nur, genau diese Feststellung traf zu. Ähnliches galt für ein auf den Harmonien des melancholischen Klassikers „You go to my head“ basierenden Stückes, das eher als blutleer herüberkam. Hätte Jochen Rückert nicht nur zum Schluss bei „Eggshells“ seinen pulsierenden Stil aufleben lassen, wäre der Vortrag sicherlich insgesamt besser honoriert worden.

Das schon im vergangenen Jahr in der Stadtkirche aufgetretene erfolgreiche Pablo Held-Trio war derweil in seiner Konzeption nicht mehr wiederzuerkennen. „Jedes Konzert wird zum unikaten Ereignis“, bekannte einmal der Träger des SWR-Jazzpreises 2014. Und so war es auch diesmal. Neben dem Klaviervirtuosen überzeugten auch seine ständigen Begleiter Robert Landfermann (Kontrabass) und der äußerst variable Schlagzeuger Jonas Burgwinkel.

Chris Potter ein weltweit renommierter Tenorsaxofonist, der schon mit zahllosen Größen der Szene zusammen arbeitete, formte auf seine Art und Weise das mitunter auch etwas esoterisch anmutende Trio zu einem packenden Jazz-Quartett. Fließende Übergänge von Komposition und Improvisation waren selbstverständlich. Aber mit seinem mitreißenden Sound und einer in der Kürze der gemeinsamen Vorbereitung faszinierenden Teamarbeit wechselte permanent die Rolle des Chefs. Mal zog es Pablo Held in seiner klassischen Ausbildung hin zu Bela Bartok, mal bot er großzügigen solistischen Freiraum („Worksong“) für seine Partner, aber immer wieder überließ er Chris Potter durch dessen jazz-gerechte Hardbop-Einlagen die Führung. Zusammen mit einem kreativen und dem Schlagzeug musikalisch alle Möglichkeiten abringenden Jonas Burgwinkel wurde Potters „Explorer“ zum Höhepunkt des Abends. In einem bluesigen Tenor-Duett mit dem nochmals auftretenden Mark Turner endete dieser Festival-Act am Freitag mit einem begeisterten Publikum.

Der folgende Abend im Theater wurde zunächst mit einer Gruppe junger Musikstudenten aus Ostdeutschland und Stuttgart eröffnet. Nur in drei Tagen hatte Wolfgang Fuhr ein Sextett geschmiedet, das erfreulich offen und erstaunlich präzise eigene Arrangements vortrug. Maximilian Merkel wurde somit auch seiner Rolle als Brückenbauer des Jazz zwischen dem praktizierenden Nachwuchs und den Etablierten gerecht.

Der verhinderte Schirmherr des Festivals, der Esslinger und frühere Weltklassebassist Eberhard Weber, hatte Merkel im Voraus Jacob Collier wärmstens ans Herz gelegt. Die Briten, schon immer für richtungsweisende Strömungen der musikalischen Unterhaltung bekannt, haben mit dem erst 21-Jährigen ein weiteres Wunderkind hervorgebracht. Auch er hat Grenzen aufgezeichnet, die man getrost mehr als überschreitend bezeichnen darf. Jazzgiganten von Quincy Jones über Herbie Hancock bis zu Chick Corea sind schon jetzt voll von der Leistung dieses mit allen Gaben ausgestatteten Künstlers überzeugt. Er bedient Piano, Keyboards, Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug inklusive aller nur denkbaren Perkussionsmittel und verfügt vor allen Dingen über eine überwältigende Stimme.

Vor diesem Kraftwerk von Instrumenten - der Aufbau nahm die Tontechniker einen halben Tag in Anspruch - wirbelt Collier in fliegendem Wechsel, spielt sowie singt gleichzeitig und bewirkt durch das sogenannte Splitverfahren eine unglaubliche Wirkung bei Songs von Stevie Wonder, Burt Bacharach, Michael Jackson und primär eigenen Schöpfungen „In my room“ titelt er sein neuestes Album, das eindrucksvoll auf der Filmleinwand untermalt wurde. Und plötzlich inmitten des Gewitters die zauberhafte Ballade „In The Real Early Morning“ - getragen nur mit instrumentaler Unterstützung am Flügel. Animation zum gemeinsamen Publikumsgesang und witzige Bemerkungen auf Deutsch rundeten den Auftritt ab. Unter stürmischem Applaus beendete er einen unvergesslichen Abend im voll besetztem Haus.