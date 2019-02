Esslingen Am Samstag, 30. März, heißt es zum 20. Mal „ES putzt“ – Gemeinsam für eine saubere Stadt! Zur jährlichen Abfallsammelaktion sind alle Esslinger Vereine und Verbände, Umweltschutzgruppen, Nachbarschaften, Familien, aber auch Einzelpersonen aufgerufen, um das Stadtgebiet für den Frühling fit zu machen und auf Hochglanz zu bringen. Bereits am Vortag, am 29. März, am Tag der Schulen und Kitas, sorgen Esslinger Schülerinnen und Schüler, aber auch Kindergartenkinder für ein sauberes Umfeld rund um ihre Schule oder ihre Kita.

„Die Aktion hat mittlerweile gute Tradition“, sagt Esslingens Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht und ergänzt: