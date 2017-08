Die Menschenschlange ist lang, die Besucher warten ungeduldig. Denn am Einlass zum Festgelände wird in jede Tasche geschaut. Sicherheitsdienste sind bei Veranstaltungen allgegenwärtig. Die Nachfrage in Esslingen und der Umgebung boomt - trotzdem bleibt die Arbeit als Security ein Niedriglohnjob, oft riskant und nach wie vor mit einem Imageproblem.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w